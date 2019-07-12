Инаугурация состоялась: Гитанас Науседа вступил в должность президента Литвы

Новости Литвы. Гитанас Науседа официально вступил в должность президента Литовской Республики. Церемония инаугурации прошла в здании Сейма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди приоритетов своего президентства назвал снижение неравенства доходов населения, увеличение налоговых поступлений в бюджет и повышение качества образования.

Напомним, во втором туре президентских выборов, которые прошли 26 мая, Гитанас Науседа набрал почти 66 % голосов избирателей.