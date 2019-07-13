Спасаясь от шторма «Барри», свои дома в Луизиане покинули более 10 тысяч человек

Новости США. Американский штат Луизиана в ожидании мощного урагана. К региону приближается тропический шторм «Барри», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Американский штат Луизиана в ожидании мощного урагана. К региону приближается тропический шторм «Барри», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спасаясь от бедствия, свои дома покинули более 10 тысяч человек. В штате уже несколько дней идут проливные дожди. Однако, по прогнозам синоптиков, самое страшное еще впереди. «Барри» обрушится на регион с силой ветра свыше 110 километров в час. Осадков выпадет в несколько раз больше нормы. В результате этого из берегов может выйти река Миссисипи, уровень воды в которой уже подошел к критической отметке. Сотни людей улетают из штата, чтобы переждать непогоду в безопасных местах. В регионе объявлен режим стихийного бедствия.
В 2005 году похожий ураган практически полностью уничтожил город Новый Орлеан. Жертвами стихии стали более 1800 человек. Общий ущерб составил около 110 миллиардов долларов.