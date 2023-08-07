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В зоопарке США спасают животных от жары с помощью мясного мороженого

07 августа 2023 09:24
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Новости США. Время охладиться. В зоопарке Хьюстона спасают животных от жары с помощью холодных угощений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, хищным обитателям от сотрудников досталось мясное мороженое. В последние дни температура здесь достигает 38 градусов по Цельсию, так что угощение весьма кстати.

В зоопарке США спасают животных от жары с помощью мясного мороженого-1

Пол Рид, смотритель зоопарка:
Ягуары родом из Южной Америки, поэтому привыкли к жаркой и влажной погоде. Но они любят тень, потому что так сохраняют больше энергии. В такую жару, как сейчас, мы используем разные способы, чтобы помочь им охладиться.

В зоопарке США спасают животных от жары с помощью мясного мороженого-3

«Мясное мороженое» готовят из фарша. В нем почти нет питательной ценности. Оно нужно только для того, чтобы хищники легче переживали жару.

# Животные # Новости США

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