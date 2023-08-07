В Мексике приготовили самый большой сэндвич длиной 75 метров

Новости Мексики. Литры майонезы и килограммы ветчины – в Мексике приготовили самый большой сэндвич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гастрономическая ярмарка в столице – уже традиция. Ежегодно десятки поваров берутся за создание гигантских бургеров. И каждый раз они получаются все больше. В этом году длина сэндвича составила 75 метров, а его приготовлением занимались 100 поваров.

Сара Санчес, повар:

Сюда приходят целыми семьями, чтобы насладиться вкусной едой и попробовать бутерброды из разных уголков страны и мира.