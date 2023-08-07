В Мексике приготовили самый большой сэндвич длиной 75 метров
Новости Мексики. Литры майонезы и килограммы ветчины – в Мексике приготовили самый большой сэндвич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гастрономическая ярмарка в столице – уже традиция. Ежегодно десятки поваров берутся за создание гигантских бургеров. И каждый раз они получаются все больше. В этом году длина сэндвича составила 75 метров, а его приготовлением занимались 100 поваров.
Сара Санчес, повар:
Сюда приходят целыми семьями, чтобы насладиться вкусной едой и попробовать бутерброды из разных уголков страны и мира.
В мексиканский сэндвич, в отличие от обычного, кладут множество ингредиентов. Причем у каждого повара свой проверенный временем секретный рецепт. Гастрономическая ярмарка проходит в Мехико в 18-й раз. И кажется, успех мероприятия в том, что попробовать готовое блюдо могут все желающие.