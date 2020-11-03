«Я волнуюсь сегодня». Рассказываем о предвыборной расстановке сил в США

Новости США. 3 ноября американцы определяются с хозяином Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто будет управлять мировой державой в последующие четыре года? На главный пост претендуют нынешний президент, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден. И пока одни американцы делают свой исторический выбор, другие – все возможное, чтобы защитить имущество.

Материал Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Самая открытая демократия мира заколачивает окна. На Беверли-Хиллз слышны звуки пневмолотков и крики капралов нацгвардии. В таких беспрецедентных условиях Америка выбирает своего президента. «Я чувствую, что нужно предпринять какие-то действия». Американцы опасаются волны протестов после выборов На двоих кандидатам более 150 лет. Это не только самые высоковозрастные выборы, но и эпатажные. В музее мадам Тюссо фигуру Трампа выбросили на свалку – политикам Старого Света ближе Байден. За годы своего президентства Трамп не развязал ни одной новой войны, только торговые с Китаем и Европой. То есть за геополитические амбиции вашингтонских ястребов американцам не пришлось расплачиваться погибшими сыновьями.

А вот Джо Байдену приходится отвечать за лоббистский бизнес своего сына.

Дональд Трамп, кандидат в президенты США:

Джо, вы всей семьей загребали такие деньжищи, а ведь ты был вице-президентом в то время.

Джо Байден, кандидат в президенты США:

Я ни разу в жизни не взял ни копейки иностранных денег. Дональд Трамп:

Я не получаю денег от Китая, ты получаешь. Я не получаю денег от Украины, ты получаешь. Я не зарабатываю денег на России, а ты заработал 3,5 миллиона.

Лобируют интересы Байдена медийные магнаты. Демократа называют лидером президентской гонки. Но они могут ошибаться, как Байден ошибался, путая слова и имя своего соперника. Все понимают, что говоря «Байден» имеют в виду «Камала Харрис». Так кто же будет хозяйничать в Белом доме на самом деле и не будет ли тяжеловат 18-килограммовый ядерный чемоданчик для женских рук?

Григорий Иоффе, профессор Рэдфордского университета:

Это обворожительная женщина, но для многих – в кавычках, включая меня. Она действительно будет играть гораздо более значительную роль, чем вице-президенты обычно играют, при исходе голосования в пользу Байдена. Байден ненамного старше Трампа, но производит впечатление человека крайне несамостоятельного. Евгений Пустовой:

Ни одна, ни другая сторона не готова признавать свое поражение. А третьего ведь не дано. Такая в самой старой демократии мира политическая культура. Весь свободный выбор американцев ограничен двумя партиями.

Александр Мушта, ведущий специалист информационно-аналитического центра Академии управления при Президенте Беларуси:

Можно попытаться выступать от некой третьей силы, но на каком-то этапе экономические механизмы и ресурсы выстроены таким образом, что человек из очередного этапа избирательной кампании просто снимает свою кандидатуру.

Евгений Пустовой:

Много вопросов и к самой системе голосования, особенно по почте – любой почтальон может вмешаться в исторический выбор американского народа.

Евгений Пустовой:

В 2020 году абсолютный рекорд – досрочно свои голоса отдали около 100 миллионов американцев. Наверное, в день выборов люди опасаются беспорядков. 3 ноября на участках немноголюдно.

Я надеюсь, что мой голос окажет влияние на то, кто попадет в Белый дом.

Я волнуюсь сегодня. Я горжусь своей страной, люблю ее и надеюсь, что она будет великой.

Евгений Пустовой:

Всю электоральную кампанию пожилые кандидаты в президенты бросали друг в друга колкие шутки. После подсчета результатов в оппонентов могут полететь камни и коктейли Молотова.

Сергей Мусиенко, политолог:

В 2005 году конференция на Родосе, «Диалог цивилизаций». Передо мной выступали пять-шесть профессоров американских университетов. Задал им один вопрос, стоя уже на трибуне: «А вот эти ваши радостные реляции о цветных революциях, которые вы так пропагандируете и неприкрыто говорите, что вы за этим стояли. Слово не произносится, да, и Грузия, и Украина. А вот как подготовлены эти люди, силы и возможности, если демократы скажут пойти на республиканцев, республиканцы скажут – на демократов. Как вы поступите? Вот вы, уважаемые профессора», – потому что там были представители различных лагерей. Они начали очень бурно возмущаться и говорить, что этого никогда не может быть: «Мы очень свободная страна, этого не будет». Я говорю: «То есть можно это делать за территорией, а к вам это не придет?»