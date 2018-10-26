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Поезда из Адлера в Минск отменили в Краснодарском крае из-за наводнения

26 октября 2018 08:33
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Новости России. Из-за наводнения в Краснодарском крае отменены поезда из Адлера в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также по причине подтопления путей и схода селевых потоков не ходят поезда сухумского направления.

Поезда из Адлера в Минск отменили в Краснодарском крае из-за наводнения-1

В районе бедствия для застрявших в пути пассажиров волонтеры организовали питание.

На восстановление движения понадобится не меньше трех дней, но пока дожди продолжаются. В регионе введен режим ЧС, проводится частичная эвакуация населения.

# Наводнение # Фотофакт

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