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Канадцы призывают правительство выйти из НАТО

27 июня 2022 08:09
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Новости Канады. В Канаде люди протестуют против НАТО. Участники акции призывают правительство выйти из военного блока и прекратить поставки оружия в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канадцы призывают правительство выйти из НАТО-1

Так как по мнению демонстрантов, эти средства необходимо использовать для решения внутренних проблем и улучшения жизни людей. Стоит отметить, что Канада активно поставляет оружие Киеву. В прошлом месяце министр обороны страны объявила о предоставлении дополнительной военной помощи Украине на сумму около 7 миллионов долларов.

# Акции протеста # Анита Ананд # Фотофакт

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