Канадцы призывают правительство выйти из НАТО

Новости Канады. В Канаде люди протестуют против НАТО. Участники акции призывают правительство выйти из военного блока и прекратить поставки оружия в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так как по мнению демонстрантов, эти средства необходимо использовать для решения внутренних проблем и улучшения жизни людей. Стоит отметить, что Канада активно поставляет оружие Киеву. В прошлом месяце министр обороны страны объявила о предоставлении дополнительной военной помощи Украине на сумму около 7 миллионов долларов.