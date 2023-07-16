«Я поддерживаю вступление Украины в НАТО. Ой, Швеции!» Партнёры Киева снова «прокатили» Зеленского

На неделе мир наблюдал за политическим шоу, которое развернулось в Вильнюсе. Столица Литвы принимала саммит НАТО, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сколько было разговоров до (Зеленский даже шантажировал союзников, что не поедет на встречу) и еще больше после. Главным итогом саммита стало понимание, что Украину не возьмут в НАТО, по крайней мере, пока она не выполнит условия.

А вот что за условия, все те же туманные формулировки о настоящей демократии, реформах, уничтожении коррупции в Украине (а вот с этим сложно не согласиться). Но мы же понимаем, что на самом деле стоит за этими формулировками. Как это понимает и Зеленский, у которого было все просто на лице написано. Разочарование – вот главная эмоция саммита. Невозможно обойти стороной все эти мемы, то есть ироничные картинки, которые просто наводнили интернет и претендуют уже на какой-то отдельный жанр, в котором только доля шутки и полное понимание, что Украине не видать НАТО, так же, как, не видать и конца кровопролитного конфликта. Его завершение теоретически может стать тем самым билетом в НАТО для Киева. Но кто же позволит Украине его завершить?

И вот тут еще одна важная ремарка. Только не спешите говорить, что пропагандисты стараются при каждом удобном случае похвалить Лукашенко. Но что сделать, если наш Президент в очередной раз оказался прав. Как закончится и саммит НАТО для Украины, и контрнаступ, и весь этот безумный конфликт, он предсказал еще до начала этих событий. Лукашенко: Зеленский окончательно понял, что он не победит в этой войне. Так что хотели показать миру союзники в Вильнюсе и что в итоге показали? За саммитом наблюдали наши корреспонденты. В начале этой недели Вильнюс превратился в неприступную крепость. Но что для одних саммит НАТО, для Украины – саммит разочарований. Так называемые партнеры Киева снова «прокатили» Зеленского. И это несмотря на все попытки украинского лидера – назовем его так – угодить коллегам.

Зеленский потерпел неудачу в последней отчаянной попытке добиться приглашения Украины вступить в НАТО. Организовать мобилизацию и гнать население на убой – такой была задача Зеленского, с точки зрения НАТО. Вместе с народом страну просто разменяли.

Плохая новость для вас в том, что мы никуда не денемся. Вы застряли с нами. Официальный Киев перед собой поставил другие цели – втянуть Альянс в конфликт с Россией. Однако НАТО воевать своими руками не собирается. Там согласны только дирижировать податливыми исполнителями. Да и зачем мараться самим, если для этого есть украинцы. Тем более пока есть чем их шантажировать.

Я поддерживаю вступление Украины в НАТО, ой, Швеции. После съезда в Литве окончательно стало ясно: Украину в ближайшее время в круг друзей (тех самых, с которыми не надо и врагов) не возьмут. Зеленского жесткая и на этот раз однозначная позиция Запада обескуражила. Он откровенно был зол на партнеров, о чем написал в своем твиттере еще за день до приезда в Литву.

Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины. О том, что критика в адрес союзников еще аукнется, глава украинского государства не думал – отвык. Но старшие товарищи быстро привели его в чувства. В частности, минобр Британии.

Бен Уоллес посоветовал Киеву быть более благодарным.

Можем утром просыпаться и благодарить министра лично.

Зеленский с завидным послушанием исправился и уже на следующий день провел стрим, где поблагодарил страны НАТО 47 раз. Благодарность в карман не положишь, но предложить, кроме себя самой, Украина ничего и не может. Хотя нет, есть еще кое-что. На Западном фронте без перемен: НАТО продолжает поддерживать интенсивность конфликта на одном уровне, не давая ему ни разгореться, ни затухнуть. Снабжение украинского фронта достигло потолка, выше которого прыгать не станут. Даже поставки долгожданных самолетов F-16 в США назвали «несвоевременными». Украина останется без крыльев: оружие не бесконечно, боеприпасы не успевают производить.

Больше всего нужны артиллерийские снаряды, а их не хватает, и мы над этим работаем. Своя ноша тоже тянет. Для НАТО украинский конфликт – не классическая военная кампания. Ее не стремятся закончить быстро и с минимальными потерями. Цель такой операции – максимально длительное воздействие. Так, Запад намерен спровоцировать кризис в России изнутри.

Дмитрий Василец, лидер политической партии «Держава» (Украина):

Безусловно, на саммите НАТО в Вильнюсе режиму Зеленского нужно предоставить результаты деятельности натовской частной военной компании, которая называется по недоразумению до сих пор Вооруженные силы Украины. Все эти танцы вокруг вступления или невступления Украины в НАТО – это в первую очередь дипломатическая игра для того, чтобы выторговать у Российской Федерации на дипломатическом поле какие-то плюшки. Альянсу не нужна победа, ему нужна война до последнего украинца. В политических схемах глобалистов страдает снова народ. Впрочем, лишними люди оказались и в самой Литве. Мэр Вильнюса предложил горожанам уехать на время саммита. По официальной версии, для их же блага. На деле – чтобы не мешались, пока взрослые дяди – якобы сообща – будут решать, куда же дальше шагать строем.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Все решения, принятые на саммите НАТО, в той или иной мере не позитивны с точки зрения развития отношений с Беларусью и Союзным государством в целом. Те решения, который озвучены странами – членами НАТО, говорят о продолжении конфронтации и о том, что сила остается приоритетом в межгосударственных отношениях. Самая проблемная составляющая – это решение о развертывании 300-тысячной группировки на фланге НАТО, о создании постоянных баз на территории Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, появление средств, в том числе логистики, и расширение системы командных пунктов на данном направлении. Все это не говорит о том, что НАТО продолжает оставаться блоком миротворческим или обеспечивающим безопасность.