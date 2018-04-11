«Я никогда не перестану исполнять его вечные песни». Скончался автор хитов Киркорова композитор Тончо Русев

На 86 году жизни скончался болгарский композитор Тончо Русев.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил певец Филипп Киркоров. Композитор был автором первых хитов исполнителя.

Певец отметил, что композиции, написанные автором, украшали болгарскую эстраду много лет.

Филипп Киркоров:

Именно он был автором моих первых песен, которые принесли мне первый успех и популярность – «Синдбад-Мореход», «Днем и Ночью», дуэта с Ани Лорак «Спроси у моря», и, конечно же, моей самой любимой и дорогой песни, принесшей мне самый большой успех и любовь миллионов поклонников в далеком 1990 году – «Ты Ты Ты». Спасибо, дорогой Тончо!!!