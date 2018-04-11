«Я никогда не перестану исполнять его вечные песни». Скончался автор хитов Киркорова композитор Тончо Русев
На 86 году жизни скончался болгарский композитор Тончо Русев.
Об этом на своей странице в Instagram сообщил певец Филипп Киркоров. Композитор был автором первых хитов исполнителя.
Певец отметил, что композиции, написанные автором, украшали болгарскую эстраду много лет.
Филипп Киркоров:
Именно он был автором моих первых песен, которые принесли мне первый успех и популярность – «Синдбад-Мореход», «Днем и Ночью», дуэта с Ани Лорак «Спроси у моря», и, конечно же, моей самой любимой и дорогой песни, принесшей мне самый большой успех и любовь миллионов поклонников в далеком 1990 году – «Ты Ты Ты». Спасибо, дорогой Тончо!!!
Фото: instagram.com/fkirkorov
Исполнитель также вспомнил последнюю встречу с композитором, которая состоялась в Болгарии.
Филипп Киркоров:
Не верится... Ещё же только недавно мы встречались у Тончо дома в Софии, когда я был с гастролями в родной Болгарии в сентябре 2017... И вот.... Думал ли я тогда, что мы с Бедросом его видим в последний раз? Нет... Усни с миром… Память о тебе и о твоих прекрасных, гениальных, красивых песнях будет жить в моей памяти и сердце вечно…
Певец выразил соболезнования родным и близким композитора, а также всему болгарскому народу.
Фото: instagram.com/fkirkorov
Киркоров также отметил, что его болгарские поклонники говорили, что работы Тончо занимали важное место в творчестве исполнителя. «Я верю, что буду продолжать связывать себя с красотой, которую он оставил, поскольку я никогда не перестану исполнять Его Вечные Песни».
Семья Точно Русева сообщила, что композитор скончался от болезни незадолго до его дня рождения. «Он написал более тысячи песен и выиграл десятки престижных наград на болгарских и международных музыкальных конкурсах. Он был отличным музыкантом, но, прежде всего, он являлся великим человеком».
Композиции Точно Русева исполняли Васил Найденов, Васелин Маринов, Филипп Киркоров, София Ротару.