Массовый побег из бразильской тюрьмы завершился гибелью более 20 человек

Новости Бразилии. Среди погибших охранник, пятеро заключенных и их сообщники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленники тщательно спланировали операцию. Вооруженная группа людей напала на учреждение и подорвала одну из стен.

Заключенные, которые также оказались вооружены, бросились к выходу. Путь им преградили охранники. Завязалась перестрелка. Пока правоохранители не могут сказать, удалось ли кому-то покинуть тюрьму.