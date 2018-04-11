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Массовый побег из бразильской тюрьмы завершился гибелью более 20 человек

11 апреля 2018 08:26
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Новости Бразилии. Среди погибших охранник, пятеро заключенных и их сообщники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовый побег из бразильской тюрьмы завершился гибелью более 20 человек -1

Злоумышленники тщательно спланировали операцию. Вооруженная группа людей напала на учреждение и подорвала одну из стен.

Массовый побег из бразильской тюрьмы завершился гибелью более 20 человек -4

Заключенные, которые также оказались вооружены, бросились к выходу. Путь им преградили охранники. Завязалась перестрелка. Пока правоохранители не могут сказать, удалось ли кому-то покинуть тюрьму.

# Фотофакт # Побег

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