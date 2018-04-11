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Прогуляться по Луне сможет любой желающий

11 апреля 2018 09:03
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Новости мира. Виртуальную программу разработали специалисты НАСА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прогуляться по Луне сможет любой желающий-1

Экскурсия создана с помощью снимков, сделанных автоматической межпланетной станцией.

Прогуляться по Луне сможет любой желающий-4

Чтобы «путешественник» лучше понимал особенности рельефа, горы и кратеры подкрашены разными цветами. Видео позволяет рассмотреть все детали земного спутника и даже увидеть место прилунения космического корабля Apollo 17.

# Космос # Фотофакт

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