Прогуляться по Луне сможет любой желающий

Новости мира. Виртуальную программу разработали специалисты НАСА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы «путешественник» лучше понимал особенности рельефа, горы и кратеры подкрашены разными цветами. Видео позволяет рассмотреть все детали земного спутника и даже увидеть место прилунения космического корабля Apollo 17.