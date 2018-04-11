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Марк Цукерберг выступил в Сенате США: Facebook заплатит пользователям за утечку данных

11 апреля 2018 08:47
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Новости США. Facebook до конца 2018 года наймёт более 20 тысяч человек, задачей которых будет следить за сохранностью контента пользователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марк Цукерберг выступил в Сенате США: Facebook заплатит пользователям за утечку данных-1

О таком решении заявил Марк Цукерберг, выступая в сенате США. За выявленные уязвимости платформы, которые привели к утечке личных данных пользователей, компания пообещала выплатить вознаграждение в размере до 40 тысяч долларов.

Марк Цукерберг выступил в Сенате США: Facebook заплатит пользователям за утечку данных-4

В Facebook уже собрали команду для работы с сообщениями о недоработках.

# Интернет # Фотофакт

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