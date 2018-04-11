Марк Цукерберг выступил в Сенате США: Facebook заплатит пользователям за утечку данных

Новости США. Facebook до конца 2018 года наймёт более 20 тысяч человек, задачей которых будет следить за сохранностью контента пользователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О таком решении заявил Марк Цукерберг, выступая в сенате США. За выявленные уязвимости платформы, которые привели к утечке личных данных пользователей, компания пообещала выплатить вознаграждение в размере до 40 тысяч долларов.