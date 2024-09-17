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Нужно разрешение РФ. Украина пригласила ООН посетить Курскую область

17 сентября 2024 08:02
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По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, для посещения Курской области сотрудникам организации необходимо получить разрешение от России. Об этом пишет РИА Новости.

Это было сделано в ответ на «приглашение» главы МИД Украины Андрея Сибиги.

Официальный пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называет заявление Сибиги провокацией. 6 августа ВСУ начали атаку в Курской области, но их наступление было остановлено.

Тогда президент РФ Владимир Путин сказал, что киевский режим ведет неизбирательный огонь, в том числе и по гражданским объектам, и обещал достойный ответ.

# ООН

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