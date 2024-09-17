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На Земле началась мощная магнитная буря

17 сентября 2024 08:47
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На Земле начались мощные магнитные бури почти предельного уровня после прохода плазменного облака от Солнца, сообщили в (ИКИ) РАН. Об этом пишет РИА Новости.

В 01:30 по московскому времени были зафиксированы скачки в параметрах космического газа, а в 4:30 утра – самые мощные изменения. Магнитометры зафиксировали бурю уровня 3,66 по пятибалльной шкале.

В настоящее время буря продолжает бушевать, но главные массы плазмы уже прошли мимо планеты. В Западном полушарии наблюдается сильный аврор, покрывающий всю Канаду и северные штаты США. 

# Международная политика

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