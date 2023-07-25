Призывной возраст повысится до 30 лет в РФ с 2024 года

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет, пишет РИА Новости.

Инициатива была выдвинута главой комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым и первым заместителем главы комитета ГД по обороне Андреем Красовым. Вначале проектом предлагалось установить призывной возраст с 21 до 30 лет, однако при рассмотрении во втором чтении была вычеркнута норма о повышении нижней границы возраста. Также было исключено положение о поэтапном введении изменений до 2026 года.