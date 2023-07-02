Washington Post назвала цель секретной поездки главы ЦРУ в Киев

На неделе стало известно, что Киев посещал глава ЦРУ США. Визит был непубличным, но шило в мешке не утаить. Американская The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила даже цель секретной поездки, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

По мнению авторов статьи, глава ЦРУ обсуждал с Зеленским планы Киева по возвращению территорий и проведению переговоров с Москвой. По задумке, Украина переместит артиллерийские и ракетные системы к линии границы с Крымом и продвинется на восток. В этот момент Москва почувствует угрозу и пойдет на переговоры. Но теперь на условиях Киева. Эксперты издания в «амбициозной стратегии» усомнились. А вот главу американской разведки, судя по заявлениям, в военном успехе убедить удалось. Накануне он сообщил о стратегическом провале России, огромном экономическом ущербе страны, виноват в котором, разумеется, Путин. И отметил роль альянса, который крепнет и разрастается.