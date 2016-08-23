В Норвегии пингвин из зоопарка дослужился до звания бригадного генерала Королевской гвардии

Новости Норвегии. О королевском пингвине из Эдинбургского зоопарка, который стал бригадным генералом Королевской гвардии Норвегии. Зовут счастливчика Нильс Улаф. До повышения Нильс уже являлся почетным полковником гвардии, а также ее своеобразным талисманом. А в 2008 году пингвина и вовсе приняли в рыцари.

Как утверждают гвардейцы, птица узнает военнослужащих и всегда рада с ними повидаться. Стоит отметить, что это уже третий пингвин, направленный на службу в Королевскую гвардию Норвегии и получающий там настоящие звания. К слову, имя Нильс пингвины получили от бывшего гвардейца Нильса Эгелиена, который зародил эту традицию. Улафами же их называют в честь короля Норвегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.