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В Норвегии пингвин из зоопарка дослужился до звания бригадного генерала Королевской гвардии

23 августа 2016 10:11
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Новости Норвегии. О королевском пингвине из Эдинбургского зоопарка, который стал бригадным генералом Королевской гвардии Норвегии. Зовут счастливчика Нильс Улаф. До повышения Нильс уже являлся почетным полковником гвардии, а также ее своеобразным талисманом. А в 2008 году пингвина и вовсе приняли в рыцари.

Как утверждают гвардейцы, птица узнает военнослужащих и всегда рада с ними повидаться. Стоит отметить, что это уже третий пингвин, направленный на службу в Королевскую гвардию Норвегии и получающий там настоящие звания. К слову, имя Нильс пингвины получили от бывшего гвардейца Нильса Эгелиена, который зародил эту традицию. Улафами же их называют в честь короля Норвегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Животные

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