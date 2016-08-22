Мощный шторм обрушился на Японию: отменено более 400 авиарейсов, порывы ветра – до 100 км/ч

Новости Японии. Мощный тропический шторм обрушился на Японию, где отменено более 400 авиарейсов. Больше всего досталось центральным районам страны, в том числе Токио. Сейчас тайфун движется на северо-запад, причем порывы ветра достигают скорости 100 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно о сбоях в железнодорожном и паромном сообщении. В городе Кавасаки возле Токио из-за угрозы оползня эвакуировано около 35 тысяч человек. Информации о жертвах и пострадавших в результате стихийного бедствия не поступало.