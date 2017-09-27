Склад боеприпасов ВС Украины горит вторые сутки: части снарядов лежат на дорогах, возле домов и во дворах

Новости Украины. Пожар на складе боеприпасов ВС Украины вспыхнул еще 26 сентября. Потушить его не удается до сих пор. Водителю этого авто повезло, что разнесло не салон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На горящем арсенале хранилось порядка 188 тысяч тонн боеприпасов – это условно 10 тысяч железнодорожных вагонов снарядов. В том числе для установок «Смерч», «Ураган» и «Град». Территория арсенала – 60 гектаров.

Известно, что из Винницкой области эвакуировано 30 тысяч человек. Части снарядов лежат прямо на дорогах, возле домов и даже во дворах. Несколько жилых зданий загорелись, от некоторых из них мало что осталось. Оставшиеся без жилья люди переживают, куда идти: совсем скоро – холода. По соображениям безопасности, в населенных пунктах отключено электричество и газоснабжение.