Склад боеприпасов ВС Украины горит вторые сутки: части снарядов лежат на дорогах, возле домов и во дворах

Новости Украины. Пожар на складе боеприпасов ВС Украины вспыхнул еще 26 сентября. Потушить его не удается до сих пор. Водителю этого авто повезло, что разнесло не салон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На горящем арсенале хранилось порядка 188 тысяч тонн боеприпасов – это условно 10 тысяч железнодорожных вагонов снарядов. В том числе для установок «Смерч», «Ураган» и «Град». Территория арсенала – 60 гектаров.
Известно, что из Винницкой области эвакуировано 30 тысяч человек. Части снарядов лежат прямо на дорогах, возле домов и даже во дворах. Несколько жилых зданий загорелись, от некоторых из них мало что осталось. Оставшиеся без жилья люди переживают, куда идти: совсем скоро – холода. По соображениям безопасности, в населенных пунктах отключено электричество и газоснабжение.
Местный житель:
К нам прибежали и сказали, что склады взрываются в Ольховой. Люди начали собираться и выезжать – кто на чем. Вышел, смотрю: зарево над объектом. И все время разлетаются в разные стороны.
Разлетались снаряды так, что дома сейчас остались с пустыми «глазницами». Люди сразу после начала пекла в Калиновке начали эвакуироваться. С транспортом помогала и местная власть. Медики сообщают о двух пострадавших – люди в больнице.
Местная жительница:
Чулы вибухи, зарево было великим, страшно.
Специально созданная комиссия по ЧС сейчас проводит заседание. Версий случившегося много, однако однозначную назвать не может никто. Ситуация по-прежнему тревожная. Небо в 50-километровой зоне закрыто для гражданской авиации. Трасса Винница-Киев перекрыта. Пожар тушат почти 700 человек, привлечено более 140 единиц спецтехники.