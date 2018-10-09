В Грузии бездомный пёс остановил футбольный матч: видеофакт

Новости Грузии. Забавные кадры из Грузии: там бездомный пес остановил матч национальной футбольной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Грузии. Забавные кадры из Грузии: там бездомный пес остановил матч национальной футбольной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Черная собака появилась на газоне во время игры. Сначала она просто бегала от одного футболиста к другому, а потом начала играть с людьми.
И даже выполнила команды одного из игроков.
Пес провел на арене около трех минут, играя с футболистами и срывая встречу. Охрана пыталась утащить собаку с поля. Впрочем, покидать его животное не спешило. В конце концов вывести собаку с поля удалось одному из игроков.