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В Грузии бездомный пёс остановил футбольный матч: видеофакт

09 октября 2018 06:26
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Новости Грузии. Забавные кадры из Грузии: там бездомный пес остановил матч национальной футбольной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Грузии бездомный пёс остановил футбольный матч: видеофакт-1

Черная собака появилась на газоне во время игры. Сначала она просто бегала от одного футболиста к другому, а потом начала играть с людьми.

В Грузии бездомный пёс остановил футбольный матч: видеофакт-4

И даже выполнила команды одного из игроков.

В Грузии бездомный пёс остановил футбольный матч: видеофакт-7

Пес провел на арене около трех минут, играя с футболистами и срывая встречу. Охрана пыталась утащить собаку с поля. Впрочем, покидать его животное не спешило. В конце концов вывести собаку с поля удалось одному из игроков.

# Необычное # Фотофакт

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