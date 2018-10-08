Названы Нобелевские лауреаты по экономике

Новости мира. Названы лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. В 2018 году ими стали американские экономисты Уильям Нордхаус и Пол Роммер за исследования в области долгосрочного макроэкономического анализа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учёные доказали, что знания в сфере изменения климата стимулируют развитие новых технологий и исследовали экономические причины, которые влияют на объёмы выброса в атмосферу углекислого газа. Завершается, стартовавшая первого октября, Нобелевская неделя. По традиции, церемония награждения пройдёт 10 декабря в Осло и Стокгольме.