Прямой эфир

«Взрывной рост». Белорусы понесли деньги на длинные депозиты

07 мая 2026 11:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Взрывной рост». Белорусы понесли деньги на длинные депозиты-0

По словам представителя Национального банка Беларуси Дмитрия Мурина, в стране резко увеличился объем долгосрочных депозитов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

По его словам, банки начали предлагать депозиты сроком более чем на три года с более высокими процентными ставками – около 15% годовых.

За последний год объем таких депозитов увеличивался в среднем на 2,5 млн рублей в месяц. Однако в январе прирост составил 14 млн рублей, в феврале – 37 млн рублей, а в марте – 74 млн рублей.

«То есть если в предыдущем году в среднем привлекалось таких депозитов около 2,5 млн рублей ежемесячно, то уже по январю получили прирост 14 млн, по февралю – 37 млн, по марту – 74 млн. Такая взрывная динамика прироста долгосрочных вкладов свыше трех лет», – отметил он.

Национальный банк отметил, что банковская система уже достигла поставленной на год цели: к 1 апреля доля депозитов сроком более чем на три года достигла 2,5%. Кроме того, депозиты сроком около года также имеют высокие процентные ставки – около 13,7% годовых.

Фото: pixabay

# Деньги

Другие новости рубрики

Все новости
В Прибалтике погасили последний Вечный огонь
07 мая 2026 10:45

В Прибалтике погасили последний Вечный огонь

В США молодой человек устроил стрельбу на вечеринке – есть погибшие
07 мая 2026 08:37

В США молодой человек устроил стрельбу на вечеринке – есть погибшие

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал провал своей политики
07 мая 2026 08:36

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал провал своей политики

Порт Дар-эс-Салама переживает период стремительного роста
07 мая 2026 07:59

Порт Дар-эс-Салама переживает период стремительного роста

В Германии проверят пассажирку лайнера, где выявлен хантавирус
07 мая 2026 07:48

В Германии проверят пассажирку лайнера, где выявлен хантавирус

Из-за роста цен на топливо авиакомпании пересматривают тарифы и расписание
07 мая 2026 07:12

Из-за роста цен на топливо авиакомпании пересматривают тарифы и расписание

Официальная безработица в Литве за первые три месяца выросла почти до 7,5%
07 мая 2026 07:09

Официальная безработица в Литве за первые три месяца выросла почти до 7,5%

Эстонские учителя требуют повышения оплаты труда
07 мая 2026 06:42

Эстонские учителя требуют повышения оплаты труда

Военное ведомство США запросило более 30 млрд долларов на увеличение производства вооружений
07 мая 2026 06:32

Военное ведомство США запросило более 30 млрд долларов на увеличение производства вооружений

США и Иран близки к соглашению о завершении конфликта
06 мая 2026 17:00

США и Иран близки к соглашению о завершении конфликта

Владельцам незарегистрированных кошек грозит штраф – МЖКХ
06 мая 2026 14:29

Владельцам незарегистрированных кошек грозит штраф – МЖКХ

ПВО РФ за ночь уничтожила 53 украинских БПЛА над регионами России
06 мая 2026 13:49

ПВО РФ за ночь уничтожила 53 украинских БПЛА над регионами России