«Взрывной рост». Белорусы понесли деньги на длинные депозиты

По словам представителя Национального банка Беларуси Дмитрия Мурина, в стране резко увеличился объем долгосрочных депозитов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

По его словам, банки начали предлагать депозиты сроком более чем на три года с более высокими процентными ставками – около 15% годовых.

За последний год объем таких депозитов увеличивался в среднем на 2,5 млн рублей в месяц. Однако в январе прирост составил 14 млн рублей, в феврале – 37 млн рублей, а в марте – 74 млн рублей.

«То есть если в предыдущем году в среднем привлекалось таких депозитов около 2,5 млн рублей ежемесячно, то уже по январю получили прирост 14 млн, по февралю – 37 млн, по марту – 74 млн. Такая взрывная динамика прироста долгосрочных вкладов свыше трех лет», – отметил он.

Национальный банк отметил, что банковская система уже достигла поставленной на год цели: к 1 апреля доля депозитов сроком более чем на три года достигла 2,5%. Кроме того, депозиты сроком около года также имеют высокие процентные ставки – около 13,7% годовых.

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