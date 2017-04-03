Взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, обнаружено на станции «Площадь Восстания» в Петербурге
Новости России. Информация о взрыве в метро Санкт-Петербурга. К этому моменту известно, что бомба сработала в третьем вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».
Правоохранители обнародовали фото предполагаемого исполнителя.
По словам очевидцев, мужчина оставил в вагоне рюкзак и вышел. Еще одно взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, обнаружено на станции «Площадь Восстания». Его удалось обезвредить.
По заявлению министра здравоохранения России, взрыв унес жизни 10 человек.
7 погибли на месте, еще трое позже скончались в больнице.
Количество раненых составило 47, шестеро находятся в крайне тяжелом состоянии.
По информации белорусских дипломатов в Санкт-Петербурге, наших соотечественников среди пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Николай Петрович, первый секретарь отделения посольства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге:
По информации на данный момент списки погибших и пострадавших уточняются. По мере поступления информации отделение посольства будет проинформировано, в том числе и относительно находящихся среди пострадавших или погибших граждан Республики Беларусь.
На данный момент Центр управления кризисных ситуаций не располагает информацией о гражданстве пострадавших и погибших.