Трагедия в метро Санкт-Петербурга: сработало устройство, похожее на самодельную взрывчатку

Новости России. Тревожные сообщения приходят в эти минуты из Санкт-Петербурга. В метро города прогремел мощный взрыв. По одной из версий, сдетонировало устройство на станции «Сенная площадь», по другой – сразу на двух остановках подземки. По предварительным данным, погибли более 10 человек, еще свыше 50 ранены. Среди пострадавших есть дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Движение поездов по всей ветке перекрыто. Ведется эвакуация пассажиров, в том числе из тоннелей. Сообщается, что сам взрыв произошел в вагоне поезда, там сработало устройство, похожее на самодельную взрывчатку. На месте ЧП работают спецслужбы.

«Очень много людей, все бежали»: жительница Петербурга о первых минутах после взрывов в метро (здесь подробнее).