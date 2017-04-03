Трагедия в метро Санкт-Петербурга: сработало устройство, похожее на самодельную взрывчатку
Новости России. Тревожные сообщения приходят в эти минуты из Санкт-Петербурга. В метро города прогремел мощный взрыв. По одной из версий, сдетонировало устройство на станции «Сенная площадь», по другой – сразу на двух остановках подземки. По предварительным данным, погибли более 10 человек, еще свыше 50 ранены. Среди пострадавших есть дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Движение поездов по всей ветке перекрыто. Ведется эвакуация пассажиров, в том числе из тоннелей. Сообщается, что сам взрыв произошел в вагоне поезда, там сработало устройство, похожее на самодельную взрывчатку. На месте ЧП работают спецслужбы.
«Очень много людей, все бежали»: жительница Петербурга о первых минутах после взрывов в метро (здесь подробнее).
Белорусские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших наши граждане.
Мария Ваньшина, заместитель начальника управления информации - начальника отдела пресс-службы МИД республики Беларусь:
Наше отделение посольства в Санкт-Петербурге находится на связи с центром управления кризисными ситуациями города. И в настоящее время информация выясняется, есть ли белорусские граждане среди пострадавших.