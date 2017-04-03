«Парень оставил портфель и перешел в другой вагон». Очевидцы о взрыве в петербургском метро

Новости России. Следователи допрашивают очевидцев и сотрудников метрополитена по делу о взрыве в петербургском метро. Напомним, сегодня днем на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв.

Трагедия унесла жизни девяти человек, еще более двадцати ранены, в том числе дети.

Житель Санкт-Петербурга Арслан Курбанов в комментарии РБК рассказал, что его коллега оказался на станции метро, куда прибыл взорванный поезд. Со слов мужчины, он отправил ему фотографию с места событий и текст, в котором значилось следующее:

«На перегоне был взрыв, парень оставил портфель, открыл дверь и перешел в другой вагон. Только один вагон».

Белорус, пострадавший во время теракта в Петербурге, ехал в вагоне, в котором произошел взрыв (здесь подробнее).

Сначала сообщалось о двух и более взрывах. Однако эта информация не подтвердилась.

В социальных сетях очевидцы публикуют кадры с места событий. В вагоне, в котором произошел взрыв, выбиты стекла, повреждены двери.

Никита Гаевой, студент (в эфире радио Sputnik):

Было очень задымлено, и люди уже уходили. Из только что подъехавшего поезда все выходили, и по громкой связи объявляли, что всем необходимо подняться на улицу. Я тоже начал подниматься. В тот момент, по крайней мере, не было паники, что было хорошо, так как люди смогли организованно подняться по эскалаторам на улицу. Хотя, конечно, все надышались угарным газом. Только на улице я понял, что произошла не какая-то авария, а что-то ужасное, так как к станции со всех концов города на Сенную площадь подъезжали пожарные расчеты, автомобили скорой помощи и полицейские машины.