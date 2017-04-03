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«Очень много людей, все бежали»: жительница Петербурга о первых минутах после взрыва в метро

03 апреля 2017 13:22
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Новости России. Трагедия в метро Санкт-Петербурга произошла днем в понедельник. По предварительной информации, 10 человек погибли, 50 ранены.

Жительница города Людмила Винник рассказывает, что

в момент, когда все произошло, в метро было много пассажиров,

испуганные люди старались быстрее выйти на поверхность.

Людмила Винник, в эфире телеканала «Россия 24»:
Я как раз пересаживалась на той ветке, на которой произошло ЧП… На этой станции все люди бежали, гарью пахло, задымление, все бежали к эскалатору быстрее и на вход. Очень много людей, все бежали. Все, конечно, испугались. 

# Людмила Винник # Теракт в метро Санкт-Петербурга

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