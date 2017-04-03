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Мощные взрывы прогремели в петербургском метро, есть жертвы

03 апреля 2017 12:25
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Новости России. На станциях метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге прогремели мощные взрывы. 

Вероятнее всего, все произошло во время движения поезда между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом».

Есть жертвы.

Как сообщает РИА-Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах города, взрыв произошел в одном из вагонов.

По данным источника агентства ТАСС, погибли, как минимум, десять человек, среди раненых есть дети.

9 станций питерского метро закрыты – «Парк Победы», «Электросила», «Московские ворота», «Фрунзенская», «Технологический институт», «Сенная площадь», «Гостиный двор», «Маяковская» и «Площадь Восстания».

По информации российских телеканалов,

взрывное устройство, по предварительной информации, было начинено поражающими элементами. 

Рассматриваются все версии происшедшего, среди которых – теракт, а также бытовая и криминальная версии.

# Теракт в метро Санкт-Петербурга

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