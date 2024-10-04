Взрывное устройство сдетонировало в авто сотрудника ЗАЭС

Руководитель группы пропуска охраны Запорожской АЭС погиб в результате подрыва служебного автомобиля в Энергодаре. Об этом пишет ТАСС.

Автомобиль был запаркован у одного из домов на бульваре Каштанова, и под ним было установлено самодельное взрывное устройство. От ранений мужчина умер в больнице.

По факту убийства и нелегального оборота взрывчатых веществ Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Сотрудники следственных отделов допросили свидетелей и взяли на экспертизу объекты с места взрыва. В настоящее время ведется поиск подозреваемых.