ФСБ: КГБ РБ помог установить причастных к попытке покушений на офицеров ВС РФ

ФСБ выявила лиц, участвовавших в подготовке убийств сотрудников командного состава Вооруженных сил России, заявил директор службы Александр Бортников на заседании СОРБ в Астане. Об этом пишет РИА Новости.

Помощь в этом оказывал Комитет государственной безопасности Беларуси. Также перекрыты каналы контрабанды продукции военного назначения через Беларусь.

Совместно с Государственным комитетом национальной безопасности Таджикистана были проведены задержания четырех граждан, находившихся в розыске за экстремизм.

По информации Службы государственной безопасности Узбекистана, была пресечена деятельность ячейки террористической организации «Вилаят Хорасан» и проведено задержание пяти членов террористической организации «Исламского государства» и «Хайят Тахрир аш-Шам».