«Детская водка» в Польше вызвала скандал и отставку чиновников

В Польше разгорелся скандал из-за продаж водки в дой-паках, похожих на упаковку детского питания. Об этом пишет ТАСС.

Один из производителей алкоголя начал поставки водки в таких упаковках, что вызвало возмущение общества и подозрения в том, что она обходит запрет на употребление алкоголя в общественном месте. Премьер-министр Дональд Туск выступил с резкой резкой критикой ситуации, называя ее «злом в чистом виде».

В итоге министр здравоохранения Изабелла Лещина уволила директора Национального центра по противодействию зависимостям Петра Яблоньского. Премьер-министр также поручил главе Минсельхоза разработать меры по запрету продажи алкоголя в дой-паках.

В Министерстве предложили разрешить продавать напитки до 200 мл только в бутылках и банках, чтобы не ввести потребителей в заблуждение. OLV объявила об изъятии всех партий водки в дой-паках из торговых точек.