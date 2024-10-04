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ФСБ РФ: США хотят расширить зону украинского конфликта на Беларусь и Молдову

04 октября 2024 13:54
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Соединенные Штаты и их союзники по НАТО, в первую очередь Великобритания, влияют на ситуацию с безопасностью в Содружестве Независимых Государств (СНГ) различными способами. Об этом пишет ТАСС.

По заявлению директора ФСБ Александра Бортникова, одним из таких способов является стремление распространить зону украинского кризиса на такие страны, как Беларусь и Молдова. Также Бортников отметил, что Запад намеренно затягивает процесс мирного разрешения конфликта между Арменией и Азербайджаном, тем самым создавая обстановку нестабильности в Закавказье.

Кроме этого,  он отметил, что США и их союзники поддерживают антиконституционные силы в республиках СНГ, способствуют сепаратизму, разжигают межнациональную и межрелигиозную вражду. Они также, как утверждают, препятствуют торгово-экономическим, культурным и историческим связям внутри Содружества.

# Международная политика # Александр Бортников

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