Взрыв в жилом доме в Ростовской области: погибли два человека, еще один в реанимации

Новости России. Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Азове (Ростовская область России). Два человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одна женщина получила тяжелые травмы. Пострадавшая в реанимации. Жильцы дома эвакуированы. Людей разместили в пунктах временного пребывания.