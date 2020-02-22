Взрыв в жилом доме в Ростовской области: погибли два человека, еще один в реанимации

Новости России. Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Азове (Ростовская область России). Два человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Азове (Ростовская область России). Два человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще одна женщина получила тяжелые травмы. Пострадавшая в реанимации. Жильцы дома эвакуированы. Людей разместили в пунктах временного пребывания.
Специалисты продолжают работать на месте происшествия. Изучаются все обстоятельства произошедшего. Спасатели проверяют, нет ли под завалами людей. По предварительным данным, к взрыву привела утечка газа.