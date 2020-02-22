Новости Бразилии. Перья, стразы и зажигательная самба: в Бразилии стартовал ежегодный карнавал. Тысячи туристов со всего мира приехали в Рио, чтобы погрузиться в атмосферу праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый день гуляния проходят во всех районах города, после чего участники и зрители стекаются на главную площадку карнавала. Здесь проходит традиционный конкурс лучших школ самбы. Коллективы готовятся к поступлению целый год.