Во многих посёлках нет воды и электричества: в Турции 70 деревень занесло сильнейшим снегопадом

Новости Турции. Рекордное количество снега выпало на юго-востоке Турции. В сугробах около 70 деревень. Дома замело по крыши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители с трудом могут выйти на улицу. А путь к сараям, где содержится скот, приходится прокладывать лопатой. Высота сугробов в ряде районах достигает 6 метров.