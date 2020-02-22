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Во многих посёлках нет воды и электричества: в Турции 70 деревень занесло сильнейшим снегопадом

22 февраля 2020 13:00
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Новости Турции. Рекордное количество снега выпало на юго-востоке Турции. В сугробах около 70 деревень. Дома замело по крыши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во многих посёлках нет воды и электричества: в Турции 70 деревень занесло сильнейшим снегопадом-1

Местные жители с трудом могут выйти на улицу. А путь к сараям, где содержится скот, приходится прокладывать лопатой. Высота сугробов в ряде районах достигает 6 метров.

Во многих посёлках нет воды и электричества: в Турции 70 деревень занесло сильнейшим снегопадом-4

Во многих поселках нет воды и электричества. Люди не могут добраться до магазинов, чтобы купить продукты. Не работают школы. Для расчистки основных дорог задействована тяжелая техника.

Во многих посёлках нет воды и электричества: в Турции 70 деревень занесло сильнейшим снегопадом-7

Во многих посёлках нет воды и электричества: в Турции 70 деревень занесло сильнейшим снегопадом-9

Во многих посёлках нет воды и электричества: в Турции 70 деревень занесло сильнейшим снегопадом-11

Во многих посёлках нет воды и электричества: в Турции 70 деревень занесло сильнейшим снегопадом-13

Во многих посёлках нет воды и электричества: в Турции 70 деревень занесло сильнейшим снегопадом-15

Во многих посёлках нет воды и электричества: в Турции 70 деревень занесло сильнейшим снегопадом-17

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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