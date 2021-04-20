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Взрыв в жилом доме в России. Погиб маленький ребёнок, ещё восемь человек пострадали

20 апреля 2021 07:44
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Новости России. ЧП в Нижегородской области. В результате взрыва в трехэтажном жилом доме погиб маленький ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще восемь человек, в том числе четверо детей, пострадали.

Взрыв в жилом доме в России. Погиб маленький ребёнок, ещё восемь человек пострадали-1

Мощный хлопок произошел на последнем этаже здания. Несколько квартир обрушились. Вспыхнул пожар. Из дома эвакуировали более 30 жителей. Среди наиболее вероятных причин ЧП – утечка бытового газа.

Взрыв в жилом доме в России. Погиб маленький ребёнок, ещё восемь человек пострадали-4

В ликвидации возгорания были задействованы свыше 200 человек и 50 единиц техники. Возбуждено уголовное дело.

# Взрыв газа # Фотофакт

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