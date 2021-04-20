Взрыв в жилом доме в России. Погиб маленький ребёнок, ещё восемь человек пострадали

Новости России. ЧП в Нижегородской области. В результате взрыва в трехэтажном жилом доме погиб маленький ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще восемь человек, в том числе четверо детей, пострадали.
Новости России. ЧП в Нижегородской области. В результате взрыва в трехэтажном жилом доме погиб маленький ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще восемь человек, в том числе четверо детей, пострадали.
Мощный хлопок произошел на последнем этаже здания. Несколько квартир обрушились. Вспыхнул пожар. Из дома эвакуировали более 30 жителей. Среди наиболее вероятных причин ЧП – утечка бытового газа.
В ликвидации возгорания были задействованы свыше 200 человек и 50 единиц техники. Возбуждено уголовное дело.