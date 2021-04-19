Россия намерена выйти из проекта МКС и создать свою космическую станцию

Новости России. Россия намерена выйти из проекта Международной космической станции с 2025 года. Причина – МКС серьезно устарела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Роскосмосе» подсчитали, что через несколько лет начнется лавинообразный выход из строя систем станции. В результате дальнейшее поддержание МКС в рабочем состоянии будет обходиться несоразмерно дорого.

Вместо нее Россия создаст национальную космическую станцию нового поколения. Ее строительство будет начато в ближайшее время.