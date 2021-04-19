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Россия намерена выйти из проекта МКС и создать свою космическую станцию

19 апреля 2021 14:41
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Новости России. Россия намерена выйти из проекта Международной космической станции с 2025 года. Причина – МКС серьезно устарела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия намерена выйти из проекта МКС и создать свою космическую станцию-1

В «Роскосмосе» подсчитали, что через несколько лет начнется лавинообразный выход из строя систем станции. В результате дальнейшее поддержание МКС в рабочем состоянии будет обходиться несоразмерно дорого.

Вместо нее Россия создаст национальную космическую станцию нового поколения. Ее строительство будет начато в ближайшее время.

Россия намерена выйти из проекта МКС и создать свою космическую станцию-4

Напомним, Международная космическая станция эксплуатируется с конца 1998 года, и за это время она стала вторым домом для космонавтов со всего мира.

# Космос # Фотофакт

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