Автомобиль Tesla на автопилоте врезался в дерево. Два человека погибли

Новости США. Небезопасный электрокар. Автомобиль Tesla, управляемый автопилотом без водителя, попал в аварию в Техасе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Электромобиль на высокой скорости врезался в дерево, не вписавшись в поворот. После этого Tesla загорелась, пожар тушили около четырех часов. Два человека погибли, при этом одна жертва находилась на переднем пассажирском сиденье, вторая – сзади. Причина аварии расследуется. Производитель Tesla пока никак не прокомментировал случившееся.