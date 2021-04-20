Первый после пандемии международный автосалон открылся в Китае

В Китае открылась 19-я по счету Шанхайская международная выставка автомобильной индустрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 крытых павильонов, порядка 360 тысяч квадратных метров экспозиционной площади и около 1 000 предприятий со всего мира.

Пока все это доступно только для прессы и специалистов, официальное открытие – в среду, 21 апреля.

Наибольший интерес вызывают электромобили. Компании-производители работают над сокращением выбросов на пути к достижению углеродно-нейтрального баланса.