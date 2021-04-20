Прямой эфир

Первый после пандемии международный автосалон открылся в Китае

20 апреля 2021 06:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Китае открылась 19-я по счету Шанхайская международная выставка автомобильной индустрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый после пандемии международный автосалон открылся в Китае-1

12 крытых павильонов, порядка 360 тысяч квадратных метров экспозиционной площади и около 1 000 предприятий со всего мира.

Первый после пандемии международный автосалон открылся в Китае-4

Пока все это доступно только для прессы и специалистов, официальное открытие – в среду, 21 апреля.

Первый после пандемии международный автосалон открылся в Китае-7

Наибольший интерес вызывают электромобили. Компании-производители работают над сокращением выбросов на пути к достижению углеродно-нейтрального баланса.

Первый после пандемии международный автосалон открылся в Китае-10

Это первый крупный международный автомобильный салон, который проводится в нормальном режиме с начала пандемии.

# Автомобили # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Россия намерена выйти из проекта МКС и создать свою космическую станцию
19 апреля 2021 14:41

Россия намерена выйти из проекта МКС и создать свою космическую станцию

Автомобиль Tesla на автопилоте врезался в дерево. Два человека погибли
19 апреля 2021 11:47

Автомобиль Tesla на автопилоте врезался в дерево. Два человека погибли

В ЮАР горит здание Кейптаунского университета. Пожар тушат несколько самолётов и вертолётов
19 апреля 2021 11:46

В ЮАР горит здание Кейптаунского университета. Пожар тушат несколько самолётов и вертолётов