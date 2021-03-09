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Акции протеста в Мексике: кордон полиции облили бензином и подожгли

09 марта 2021 10:55
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Новости Мексики. Более 80 человек пострадали в ходе массовой акции феминисток в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На марш, приуроченный к Международному женскому дню, вышли сотни жительниц. Они выступали против дискриминации и насилия.

Акции протеста в Мексике: кордон полиции облили бензином и подожгли-1

Митинг быстро перерос в ожесточенные столкновения. Группа агрессивно настроенных активисток с молотками в руках попыталась прорваться через ограждение у Национального дворца. Здания и тротуары исписали граффити, серьезный ущерб нанесен инфраструктуре города. Женский кордон полиции протестующие забросали камнями, после чего облили бензином и подожгли. Более 60 сотрудниц пострадали.  

Акции протеста в Мексике: кордон полиции облили бензином и подожгли-4

Досталось в ожесточенных столкновениях и журналистам. Представителей СМИ, которые, по мнению демонстрантов, неправильно освещают проблему притеснения женщин в стране, выталкивали из толпы и обливали краской. Для разгона толпы стражи порядка применили слезоточивый газ и огнетушители.

Акции протеста в Мексике: кордон полиции облили бензином и подожгли-7

Согласно статистике, в Мексике ежедневно убивают 10 женщин. Только с января по июнь 2020 года погибли более 1 800 жительниц страны.  

# Акции протеста # Фотофакт

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