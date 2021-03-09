ЧП на военной базе в Экваториальной Гвинее: 98 человек погибли, более 600 пострадали

Новости Гвинеи. Растет число жертв серии взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее. В списке погибших – 98 человек, еще более 600 жителей пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в минувшие выходные, 6-7 марта, в одном из крупнейших городов страны – Бата. В результате происшествия разрушены и повреждены десятки зданий, от большинства жилых домов остались лишь стены. Причины трагического инцидента пока неизвестны. Среди вероятных версий – халатность военных в обращении с динамитом или случайный поджог. На склады мог перекинуться огонь, который недалеко от построек развели местные фермеры. На месте развернута масштабная поисково-спасательная операция. Под завалами все еще могут находиться люди.