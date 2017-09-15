В результате ракетных испытаний КНДР Совбез ООН созывают на экстренное заседание

Пхеньян будто испытывает нервы соседей и наблюдателей на прочность. Очередная баллистическая ракета пролетела 3 тысячи 700 километров. И опять над Японией. При этом достигла максимальной высоты в 770 километров. Упала в Тихий океан. Накануне Евросоюз дал жесткий ответ на предыдущие испытания КНДР – ядерные. Брюссель запретил ввозить из этой страны морепродукты, свинец, уголь и железо. Но ограничения коснутся не только экономики Северной Кореи, но и лично всех ее граждан. Отныне всем им запрещено работать в странах Большинство граждан КНДР выехать за пределы страны абсолютно невозможно. Для этого требуется специальное разрешение.