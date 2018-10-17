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«Ночной дозор» Рембрандта будут реставрировать на глазах у посетителей

17 октября 2018 12:52
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Новости мира. Приступить к процессу восстановления полотна сотрудники музея Амстердама планируют в июле 2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Ночной дозор» Рембрандта будут реставрировать на глазах у посетителей-1

За работой специалистов смогут понаблюдать все любители искусства, а для тех, кому не удастся попасть в музей, будет вестись онлайн-трансляция.

«Ночной дозор» Рембрандта будут реставрировать на глазах у посетителей-4

До этого в музее пройдёт масштабная выставка картин руки великого художника, посвящённая 350-летию со дня его смерти. «Ночной дозор» станет ключевым объектом в экспозиции из 400 полотен.

# Шедевры мирового искусства # Фотофакт

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