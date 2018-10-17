«Ночной дозор» Рембрандта будут реставрировать на глазах у посетителей

Новости мира. Приступить к процессу восстановления полотна сотрудники музея Амстердама планируют в июле 2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За работой специалистов смогут понаблюдать все любители искусства, а для тех, кому не удастся попасть в музей, будет вестись онлайн-трансляция.