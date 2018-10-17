В Турции перевернулся автобус: погибли 7 человек

Новости Турции. В результате ДТП с автобусом в Турции погибли 7 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось у поселка Мехмет Бет. Прибывшие к месту происшествия медики госпитализировали свыше 20 пострадавших.