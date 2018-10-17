Прямой эфир

В Турции перевернулся автобус: погибли 7 человек

17 октября 2018 12:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. В результате ДТП с автобусом в Турции погибли 7 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции перевернулся автобус: погибли 7 человек-1

Водитель потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось у поселка Мехмет Бет. Прибывшие к месту происшествия медики госпитализировали свыше 20 пострадавших.

В Турции перевернулся автобус: погибли 7 человек-4

Причины аварии пока не установлены. Участок трассы перекрыт. Здесь продолжают работать сотрудники экстренных служб. Ведётся расследование.

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во время взрыва в Керчи погибли 10 человек: названа вероятная причина трагедии
17 октября 2018 11:06

Во время взрыва в Керчи погибли 10 человек: названа вероятная причина трагедии

Британская писательница Анна Бернс получила Букеровскую премию за роман «Milkman»
17 октября 2018 09:15

Британская писательница Анна Бернс получила Букеровскую премию за роман «Milkman»

Легалайз: выращивать и продавать марихуану можно в Канаде
17 октября 2018 09:11

Легалайз: выращивать и продавать марихуану можно в Канаде