В Турции перевернулся автобус: погибли 7 человек

Новости Турции. В результате ДТП с автобусом в Турции погибли 7 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. В результате ДТП с автобусом в Турции погибли 7 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Водитель потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось у поселка Мехмет Бет. Прибывшие к месту происшествия медики госпитализировали свыше 20 пострадавших.
Причины аварии пока не установлены. Участок трассы перекрыт. Здесь продолжают работать сотрудники экстренных служб. Ведётся расследование.