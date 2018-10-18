Взрыв в Керчи: число погибших увеличилось до 20 человек

Новости мира. Число жертв нападения на колледж в Керчи увеличилось до 20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тела всех погибших опознаны. Среди них 5 взрослых и 15 студентов. Все скончались от огнестрельных ранений. Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии Помимо этого, 37 из пострадавших потребовалась госпитализация. Несколько человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, накануне днём учащийся техникума устроил взрыв и вооруженное нападение в учебном заведении, после чего застрелился.