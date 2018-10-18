Взрыв в Керчи: число погибших увеличилось до 20 человек

Новости мира. Число жертв нападения на колледж в Керчи увеличилось до 20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Число жертв нападения на колледж в Керчи увеличилось до 20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тела всех погибших опознаны. Среди них 5 взрослых и 15 студентов. Все скончались от огнестрельных ранений.
Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии
Помимо этого, 37 из пострадавших потребовалась госпитализация. Несколько человек находятся в крайне тяжелом состоянии.
Напомним, накануне днём учащийся техникума устроил взрыв и вооруженное нападение в учебном заведении, после чего застрелился.
Специалисты проведут посмертную психиатрическую экспертизу злоумышленника.
В Крыму объявлен траур по жертвам массового убийства в Керчи
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».