Прямой эфир

Взрыв в Керчи: число погибших увеличилось до 20 человек

18 октября 2018 07:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Число жертв нападения на колледж в Керчи увеличилось до 20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Взрыв в Керчи: число погибших увеличилось до 20 человек-1

Тела всех погибших опознаны. Среди них 5 взрослых и 15 студентов. Все скончались от огнестрельных ранений.

Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии

Помимо этого, 37 из пострадавших потребовалась госпитализация. Несколько человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Взрыв в Керчи: число погибших увеличилось до 20 человек-4

Напомним, накануне днём учащийся техникума устроил взрыв и вооруженное нападение в учебном заведении, после чего застрелился.

Взрыв в Керчи: число погибших увеличилось до 20 человек-7

Специалисты проведут посмертную психиатрическую экспертизу злоумышленника.

В Крыму объявлен траур по жертвам массового убийства в Керчи

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Взрыв в Керчи: число погибших увеличилось до 20 человек-10

# Взрыв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Крыму объявлен траур по жертвам массового убийства в Керчи
18 октября 2018 06:32

В Крыму объявлен траур по жертвам массового убийства в Керчи

Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии
17 октября 2018 21:01

Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии

«Расстрелял находившихся в колледже людей, а потом совершил самоубийство»: СК озвучил версию трагедии в Керчи
17 октября 2018 17:31

«Расстрелял находившихся в колледже людей, а потом совершил самоубийство»: СК озвучил версию трагедии в Керчи