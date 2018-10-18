Прямой эфир

В Крыму объявлен траур по жертвам массового убийства в Керчи

18 октября 2018 06:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. В Крыму объявлен трехдневный траур в связи с массовым убийством в Керчи. По всему полуострову приспущены флаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в память о погибших жители города несут цветы к месту трагедии.

В Крыму объявлен траур по жертвам массового убийства в Керчи-1

Напомним, накануне в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. Его совершил студент этого же учебного заведения.

Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии

Перед тем как привести в действие самодельное взрывное устройство, четверокурсник Владислав Росляков открыл стрельбу по людям из ружья. Позже юноша покончил с собой.

Жертвами атаки стали около двух десятков человек, ещё свыше 50 пострадали. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

В Крыму объявлен траур по жертвам массового убийства в Керчи-4

На месте ЧП до сих пор работают эксперты. Криминалисты буквально по крупицам восстанавливают хронологию этого страшного события. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Массовая стрельба в Керчи: в момент задержания мать подозреваемого оказывала помощь пострадавшим

# Нападение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии
17 октября 2018 21:01

Массовое убийство в керченском колледже. Хроника трагедии

«Расстрелял находившихся в колледже людей, а потом совершил самоубийство»: СК озвучил версию трагедии в Керчи
17 октября 2018 17:31

«Расстрелял находившихся в колледже людей, а потом совершил самоубийство»: СК озвучил версию трагедии в Керчи

Массовая стрельба в Керчи: в момент задержания мать подозреваемого оказывала помощь пострадавшим
17 октября 2018 17:29

Массовая стрельба в Керчи: в момент задержания мать подозреваемого оказывала помощь пострадавшим