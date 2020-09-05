Взрыв в Бангладеш: 13 человек погибли, более 30 пострадали

Новости Бангладеш. 13 человек стали жертвами взрыва в мечети в городе Нараянгандже, еще около 30 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бангладеш. 13 человек стали жертвами взрыва в мечети в городе Нараянгандже, еще около 30 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В момент происшествия в храме находились несколько десятков жителей. По предварительным данным, причиной ЧП стало скопление газа после утечки из трубопровода.
Работающие в мечети кондиционеры могли стать источником искры, которая и спровоцировала мощный взрыв. Ударная волна выбила все окна и двери.
Пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии. У многих сильные ожоги и серьезные травмы дыхательных путей.