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Взрыв в Бангладеш: 13 человек погибли, более 30 пострадали

05 сентября 2020 21:52
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Новости Бангладеш. 13 человек стали жертвами взрыва в мечети в городе Нараянгандже, еще около 30 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв в Бангладеш: 13 человек погибли, более 30 пострадали-1

В момент происшествия в храме находились несколько десятков жителей. По предварительным данным, причиной ЧП стало скопление газа после утечки из трубопровода.

Взрыв в Бангладеш: 13 человек погибли, более 30 пострадали-4

Работающие в мечети кондиционеры могли стать источником искры, которая и спровоцировала мощный взрыв. Ударная волна выбила все окна и двери.

Взрыв в Бангладеш: 13 человек погибли, более 30 пострадали-7

Пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии. У многих сильные ожоги и серьезные травмы дыхательных путей.

# Взрыв # Фотофакт

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