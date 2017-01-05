Взрыв у суда в турецком Измире: в сети появилось видео с места трагедии

Новости Турции. Взрыв рядом со зданием суда прогремел в турецком Измире. Как сообщает CNN Turk, два человека – полицейский и работник суда – скончались на месте. Двое нападавших застрелены. Еще один находится в розыске.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Со слов очевидцев, нападавших было трое.
Машину взорвали в момент, когда мимо нее проходили полицейские.
Мэр города сообщил, что на телах нападавших обнаружили восемь ручных гранат.
Утром чрезвычайное происшествие произошло в Стамбуле, возле одного из популярных ресторанов, произошло вооруженное нападение. Неизвестный открыл стрельбу по припаркованному возле заведения автомобилю. В этот момент в машине находились владелец ресторана и профессор одного из университетов. Оба получили ранения (здесь подробнее).