Взрыв у суда в турецком Измире: в сети появилось видео с места трагедии

Новости Турции. Взрыв рядом со зданием суда прогремел в турецком Измире. Как сообщает CNN Turk, два человека – полицейский и работник суда – скончались на месте. Двое нападавших застрелены. Еще один находится в розыске.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.