Прямой эфир

Взрыв у суда в турецком Измире: в сети появилось видео с места трагедии

05 января 2017 15:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. Взрыв рядом со зданием суда прогремел в турецком Измире. Как сообщает CNN Turk, два человека – полицейский и работник суда – скончались на месте. Двое нападавших застрелены. Еще один находится в розыске.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Со слов очевидцев, нападавших было трое.

Взрыв у суда в турецком Измире: в сети появилось видео с места трагедии -1

Машину взорвали в момент, когда мимо нее проходили полицейские.

Мэр города сообщил, что на телах нападавших обнаружили восемь ручных гранат. 



Утром чрезвычайное происшествие произошло в Стамбуле, возле одного из популярных ресторанов, произошло вооруженное нападение. Неизвестный открыл стрельбу по припаркованному возле заведения автомобилю. В этот момент в машине находились владелец ресторана и профессор одного из университетов. Оба получили ранения (здесь подробнее).  

# Взрыв в Турции

Другие новости рубрики

Все новости
Смертоносный смог в Китае каждый час уносит жизни 180 человек
05 января 2017 13:24

Смертоносный смог в Китае каждый час уносит жизни 180 человек

Из-за осадков и ураганного ветра на севере Германии объявлен режим чрезвычайного положения
05 января 2017 13:22

Из-за осадков и ураганного ветра на севере Германии объявлен режим чрезвычайного положения

Протесты против повышения цен на бензин в Мексике переросли в грабежи и поджег заправочных станций
05 января 2017 06:58

Протесты против повышения цен на бензин в Мексике переросли в грабежи и поджег заправочных станций