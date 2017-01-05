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Протесты против повышения цен на бензин в Мексике переросли в грабежи и поджег заправочных станций

05 января 2017 06:58
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Новости Мексики. Протесты против повышения цен на бензин в Мексике переросли в грабежи. Уже более 160 человек задержаны за причастность к ограблению магазинов. Подобные преступления были совершены уже в нескольких штатах. В связи с этим многие торговые объекты прекратили работу. Остальные усилили меры безопасности.

Причиной таких беспорядков стало увеличение стоимости бензина на 20% в рамках идущей в стране реформы энергоотрасли. В ответ недовольные граждане стали массово перекрывать дороги. Также было сожжено несколько автозаправочных станций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки

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