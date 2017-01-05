Неизвестный открыл стрельбу по автомобилю около ресторана в Стамбуле: ранены два человека

Новости Турции. В Стамбуле, возле одного из популярных ресторанов, произошло вооруженное нападение. Неизвестный открыл стрельбу по припаркованному возле заведения автомобилю. В этот момент в машине находились владелец ресторана и профессор одного из университетов. Оба получили ранения.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Здание оцеплено, ведется расследование.

Полиция пока не относит инцидент к теракту, считая его обычным криминалом. Однако официального заявления пока не было. Злоумышленнику же удалось скрыться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.