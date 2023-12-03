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В аэропорту Мюнхена самолет опрокинулся на хвост из-за налипшего снега

03 декабря 2023 12:55
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Инцидент с опрокидыванием самолета авиакомпании Bairline на хвостовую часть случился в аэропорту Мюнхена из-за обильного снегопада и налипшего на него снега. Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на представителя компании.

Ранее в соцсетях появились слухи о якобы запланированном полете самолета на конференцию по климату в Дубае, но Bairline опровергла их.

Мюнхенский аэропорт также подтвердил достоверность кадров очевидцев и заявил, что самолет вернули на прежнее место. Из-за непогоды все рейсы были отложены до утра воскресенья.

# Международная политика

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